RANDONNÉE DES FOUACES Saint-Paul-du-Bois Saint-Paul-du-Bois Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Paul-du-Bois

RANDONNÉE DES FOUACES Saint-Paul-du-Bois, 19 juin 2022, Saint-Paul-du-Bois. RANDONNÉE DES FOUACES Salle des Sports Rue du Stade Saint-Paul-du-Bois

2022-06-19 07:30:00 – 2022-06-19 Salle des Sports Rue du Stade

Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire Saint-Paul-du-Bois Le CSSP Basket vous donne rendez-vous pour son incontournable rando des fouaces ! Les inscriptions se feront sur place, à la salle des sports, de 7h30 à 10h. Plusieurs circuits sont prévus : de 4 à 25 km pour les marcheurs, 25 ou 50 km pour les VTTistes et 40 ou 80 km pour les cyclistes. A l’arrivée chacun pourra reprendre des forces avec des fouaces. +33 6 81 10 64 92 Le CSSP Basket vous donne rendez-vous pour son incontournable rando des fouaces ! Les inscriptions se feront sur place, à la salle des sports, de 7h30 à 10h. Plusieurs circuits sont prévus : de 4 à 25 km pour les marcheurs, 25 ou 50 km pour les VTTistes et 40 ou 80 km pour les cyclistes. A l’arrivée chacun pourra reprendre des forces avec des fouaces. Salle des Sports Rue du Stade Saint-Paul-du-Bois

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saint-Paul-du-Bois Autres Lieu Saint-Paul-du-Bois Adresse Salle des Sports Rue du Stade Ville Saint-Paul-du-Bois lieuville Salle des Sports Rue du Stade Saint-Paul-du-Bois Departement Maine-et-Loire

RANDONNÉE DES FOUACES Saint-Paul-du-Bois 2022-06-19 was last modified: by RANDONNÉE DES FOUACES Saint-Paul-du-Bois Saint-Paul-du-Bois 19 juin 2022 maine-et-loire Saint-Paul-du-Bois

Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire