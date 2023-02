Randonnée des fontaines Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

Ornans

Randonnée des fontaines, 25 mars 2023, Ornans

2023-03-25 – 2023-03-25 Ornans

Doubs Randonnée guidée pour partir à la découverte des 12 fontaines ornanaises. Durée : 2h. Distance : 4,5 km. Randonnée organisée par la Mairie d’Ornans, en partenariat avec les associations Pays d’Ornans Patrimoine et Randonner aux pays de Courbet. Heures de départ : 10h, 10h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h

