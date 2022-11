Randonnée des donneurs de sang Cuisery Cuisery Catégories d’évènement: Cuisery

Sane-et-Loire

Randonnée des donneurs de sang Cuisery, 22 octobre 2023, Cuisery. Randonnée des donneurs de sang

Le Bourg Cuisery Sane-et-Loire

2023-10-22 08:00:00 – 2023-10-22 Cuisery

Sane-et-Loire Cuisery 4 circuits : 9-12-15-23 km (selon la rando 2022). Le kilométrage de ces circuits est susceptible d’évoluer d’une année sur l’autre.

Tous les circuits sont à faible dénivelé et bénéficient de 1 ou 2 ravitaillements. Un café d’accueil ainsi qu’une gaufre au feu de bois est offerte à chaque participant. amicale.sang.cuisery@laposte.net Cuisery

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cuisery, Sane-et-Loire Autres Lieu Cuisery Adresse Le Bourg Cuisery Sane-et-Loire Ville Cuisery lieuville Cuisery Departement Sane-et-Loire

Cuisery Cuisery Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cuisery/

Randonnée des donneurs de sang Cuisery 2023-10-22 was last modified: by Randonnée des donneurs de sang Cuisery Cuisery 22 octobre 2023 Cuisery Le Bourg Cuisery Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Cuisery Sane-et-Loire