Randonnée des deux Rivières Loretz-d’Argenton, 5 juin 2022, Loretz-d'Argenton.

Randonnée des deux Rivières Rue des Planches Ilot des planches Loretz-d’Argenton

2022-06-05 07:30:00 – 2022-06-05 Rue des Planches Ilot des planches

Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres Loretz-d’Argenton

EUR Chaussez vos baskets et venez découvrir les paysages thouarsais à travers 3 circuits de randonnées pédestres de 6, 10 ou 15 km pour les plus sportifs. Un café de bienvenue vous sera offert ainsi qu’un apéritif à l’arrivée. Et bien entendu vous retrouverez la pause gourmand à mi-parcours. De nombreux lots sont à gagner.

Départ de 7h30 à 9h30

Rue des Planches Ilot des planches Loretz-d’Argenton

