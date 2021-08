Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique, Machecoul-Saint-Même RANDONNÉE DES DEUX CLOCHERS Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Machecoul-Saint-Même

RANDONNÉE DES DEUX CLOCHERS Machecoul-Saint-Même, 10 octobre 2021, Machecoul-Saint-Même. RANDONNÉE DES DEUX CLOCHERS 2021-10-10 07:45:00 – 2021-10-10

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Licenciés : 4€ et non licenciés : 6€ Marche 9, 14 et 20 km – Cyclo 50 km et 83 km – VTT 20, 36 et 52 km +33 6 81 89 94 88 Licenciés : 4€ et non licenciés : 6€ dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Machecoul-Saint-Même Autres Lieu Machecoul-Saint-Même Adresse Ville Machecoul-Saint-Même lieuville 46.98719#-1.81572