Randonnée des crêpes Vélodrome Raymond Bardot Saint-Denis-de-l'Hôtel, dimanche 18 février 2024.

Randonnée des crêpes La Randonnée des crêpes s’adresse aux femmes. Hommes accompagnateurs acceptés. Jeux à vélo pour les enfants en attendant.

Prêt de VTT et Casque possible. 5€/personnes Dimanche 18 février, 09h00 Vélodrome Raymond Bardot Sur inscription par mail ou sur place Tarif 5€ par randonneuse (5€ par accompagnateur) Possibilité de prêt de vélo et de casque –

Le Comité départemental de cyclisme du Loiret organise La Randonnée des crêpes le dimanche 18 février 2024 à St Denis de l’Hôtel. Celle-ci s’adresse aux femmes.

Le départ se fera sur le site du Vélodrome Raymond Bardot de St Denis de l’Hôtel à partir de 9h sur un circuit de 12 km en bord de Loire où chacune pourra effectuer la distance appropriée à ses capacités.

Nous pouvons prêter VTT et Casque.

Les hommes peuvent participer seulement s’ils accompagnent une femme.

Les enfants seront accueillis sur le site du vélodrome pour des jeux à vélo (prêt possible).

Crêpes à l’arrivée pour toutes (et tous).

Tarif 5€ par participant-e-s.

Vélodrome Raymond Bardot Route de Chenailles 45550 Saint Denis de l'Hôtel Saint-Denis-de-l'Hôtel 45550 Loiret Centre-Val de Loire

Randonnée Vélo

Comité départemental de cyclisme du Loiret