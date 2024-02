Randonnée des Coquelicots Parcoul-Chenaud, dimanche 10 mars 2024.

Randonnée des Coquelicots Parcoul-Chenaud Dordogne

Randonnée des coquelicots pour les VTT, organisée par l’association sportive de Parcoul-Chenaud.

Départ à 8h30 du stade de Chenaud. Deux parcours 15 et 33 km.

Port du casque obligatoire et respect du code de la route.

Inscription sur place. Tarif 5 €

Renseignements: 06 89 77 57 38

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 08:30:00

fin : 2024-03-10

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Randonnée des Coquelicots Parcoul-Chenaud a été mis à jour le 2024-02-09 par Val de Dronne