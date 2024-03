Randonnée des Confitures Saint-Pierre-de-Varennes, dimanche 17 mars 2024.

Randonnée des Confitures Saint-Pierre-de-Varennes Saône-et-Loire

Cette randonnée 7-13-20 km n’est pas une compétition, mais l’occasion d’une balade qui vous fera découvrir les chemins et les paysages de notre commune et des communes avoisinantes. Elle se déroulera sur des chemins fléchés. Les participants sont considérés comme randonneurs individuels Venez découvrir tout simplement la nature par les chemins parcourant forêts et prairies.

Et à chaque ravitaillement, de nombreuses variétés de confitures à déguster à volonté. .

Début : 2024-03-17 08:00:00

fin : 2024-03-17 15:00:00

Salle des Fêtes Paul Cornu

Saint-Pierre-de-Varennes 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté clubolympiquevarennois@gmail.com

