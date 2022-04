Randonnée des Confitures Saint-Pierre-de-Varennes, 10 avril 2022, Saint-Pierre-de-Varennes.

Randonnée des Confitures Saint-Pierre-de-Varennes

2022-04-10 – 2022-04-10

Saint-Pierre-de-Varennes Saône-et-Loire Saint-Pierre-de-Varennes

2 2 EUR Ravitaillements sur chaque circuit, Crêpes à l’arrivée.

Venez découvrir tout simplement la nature par les chemins parcourant forêts et prairies, de Saint-Pierre-de-Varennes et des communes voisines.

Et à chaque ravitaillement, de nombreuses variétés de confitures à déguster à volonté.

Pensez à apporter vos gobelets pour les boissons !

Panier garni à gagner parmi les marcheurs et une bouteille de cidre offerte pour 6 inscriptions du même Club.

clubolympiquevarennois@gmail.com http://clubolympiquevarennois.wordpress.com/

Ravitaillements sur chaque circuit, Crêpes à l’arrivée.

Venez découvrir tout simplement la nature par les chemins parcourant forêts et prairies, de Saint-Pierre-de-Varennes et des communes voisines.

Et à chaque ravitaillement, de nombreuses variétés de confitures à déguster à volonté.

Pensez à apporter vos gobelets pour les boissons !

Panier garni à gagner parmi les marcheurs et une bouteille de cidre offerte pour 6 inscriptions du même Club.

Saint-Pierre-de-Varennes

dernière mise à jour : 2022-04-04 par