Salle Ballot, le dimanche 24 octobre à 07:00

– par les amis des sentiers d’Ouzouer sur Loire au profit de l’Amicale d’Animation du centre des Cigogne de Gien (Maladie Alzheimer) – 4 parcours : 6km, 11km, 15km, et 20km – Ravitaillements sur les parcours – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Inscriptions obligatoires avant le départ Randonnée des cigognes Salle Ballot Salle Ballot, route de la centrale, Ouzouer-sur-loire Ouzouer-sur-loire

2021-10-24T07:00:00 2021-10-24T09:30:00

