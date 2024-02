Randonnée des Charraux Cirières, dimanche 24 mars 2024.

Randonnée des Charraux Cirières Deux-Sèvres

Le comité des fêtes de Cirières organise sa 27 ème édition de la Randonnée des Charraux, avec plusieurs parcours pédestres de 10 et 16 kms et des parcours VTT de 17, 35 et 60 kms.

Accueil café-brioche, ravitaillements le long des parcours, sandwich à l’arrivée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 08:00:00

fin : 2024-03-24 10:30:00

Salle de la Fontaine

Cirières 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cdf.cirieres@orange.fr

L’événement Randonnée des Charraux Cirières a été mis à jour le 2024-02-18 par OT Bocage Bressuirais