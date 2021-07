Deux Rivières Halte nautique Deux Rivières, Yonne Randonnée des cabanes de vignes Halte nautique Deux Rivières Catégories d’évènement: Deux Rivières

Yonne

Randonnée des cabanes de vignes Halte nautique, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Deux Rivières. Randonnée des cabanes de vignes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Halte nautique

Visite d’anciennes cabanes édifiées par les vignerons jusqu’au XIXe et restaurées par un groupe de bénévoles

Bonnes chaussures

Anciennes cabanes de pierres sèches Halte nautique 89460 Accolay Deux Rivières Accolay Yonne

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T11:00:00

