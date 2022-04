Randonnée des amis de la Gabrière Lingé Lingé Catégories d’évènement: Indre

2022-04-17 07:30:00 07:30:00 – 2022-04-17 09:30:00 09:30:00

Lingé Indre Lingé 4 EUR 4 Les Amis de la Gabrière vous proposent un parcours pédestre de 11 km et un parcours VTT de 32 km avec ravitaillement à mi-parcours. Ventes et dégustations de pâtés de Pâques à l’arrivée. Parcours pédestre de 11 km et VTT de 32 km. +33 6 82 34 14 01 Les Amis de la Gabrière vous proposent un parcours pédestre de 11 km et un parcours VTT de 32 km avec ravitaillement à mi-parcours. Ventes et dégustations de pâtés de Pâques à l’arrivée. ©ADTI

