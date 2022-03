Randonnée des 4 saisons La Forêt-sur-Sèvre, 27 mars 2022, La Forêt-sur-Sèvre.

Randonnée des 4 saisons Rue de Beauchêne Aire de Camping Car La Forêt-sur-Sèvre

2022-03-27 – 2022-03-27 Rue de Beauchêne Aire de Camping Car

La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres La Forêt-sur-Sèvre

2 EUR Randonnée organisée par l’ APE Les 4 saisons, qui vous propose 3 circuits VTT, de 27-43 -50 kms, 3 circuits pédestres de 8-10-12 kms et un circuit poussette de 4km.

Départ entre 8h et 10h, accueil avec café et brioche.

Randonnée organisée par l’ APE Les 4 saisons, qui vous propose 3 circuits VTT, de 27-43 -50 kms, 3 circuits pédestres de 8-10-12 kms et un circuit poussette de 4km.

Départ entre 8h et 10h, accueil avec café et brioche.

+33 6 78 50 01 33

Randonnée organisée par l’ APE Les 4 saisons, qui vous propose 3 circuits VTT, de 27-43 -50 kms, 3 circuits pédestres de 8-10-12 kms et un circuit poussette de 4km.

Départ entre 8h et 10h, accueil avec café et brioche.

non-communiqué

Rue de Beauchêne Aire de Camping Car La Forêt-sur-Sèvre

dernière mise à jour : 2022-03-08 par