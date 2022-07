Randonnée des 2 étangs à Paimpont – LES RANDOS D’ÉTÉ Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Chaque mardi d’été, des randonnées encadrées par les associations affiliées sur les beaux sentiers d’Ille-et-Vilaine (Entre 9 et 12 km). Les bénévoles du Comité départemental de randonnée pédestre d’Ille-et-Vilaine organisent, le mardi 12 juillet, de 9h à 12h, une randonnée accessible à tous et toutes : randonnées des 2 étangs à Paimpont.

Le tour de l’étang de Paimpont vous fera découvrir l’abbaye sous tous ses angles, puis parcours dans la forêt. Départ : Paimpont, Parking salle polyvalente, 1 Rue de l’Enchanteur Merlin. Inscription obligatoire en ligne sur HelloAsso (randos d’été). Nombre de places limité. Gratuit pour les enfants et pour les personnes ayant une licence de randonnée FFR. . 3€ par adulte. http://www.ille-et-vilaine@ffrandonnee.fr/ Chaque mardi d’été, des randonnées encadrées par les associations affiliées sur les beaux sentiers d’Ille-et-Vilaine (Entre 9 et 12 km). Les bénévoles du Comité départemental de randonnée pédestre d’Ille-et-Vilaine organisent, le mardi 12 juillet, de 9h à 12h, une randonnée accessible à tous et toutes : randonnées des 2 étangs à Paimpont.

