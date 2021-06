Les Cent-Acres Les Cent-Acres Les Cent-Acres, Seine-Maritime Randonnée dégustation à la ferme Pom’des Près Les Cent-Acres Les Cent-Acres Catégories d’évènement: Les Cent-Acres

Seine-Maritime

Randonnée dégustation à la ferme Pom’des Près Les Cent-Acres, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Les Cent-Acres. Randonnée dégustation à la ferme Pom’des Près 2021-07-15 16:30:00 16:30:00 – 2021-07-15 Office de Tourisme Terroir de Caux Les Cent-Acres

Les Cent-Acres Seine-Maritime Les Cent-Acres Sillonnez les sentiers de la boucle de Montigny et dégustez le jus de pommes de Pom’des Prés ! › RDV à 16h30 devant la mairie des Cent-Acres, boucle de 7 km PROTOCOLE SANITAIRE : Réservation indispensable, un nombre de participants limité avec le respect des gestes barrières Sillonnez les sentiers de la boucle de Montigny et dégustez le jus de pommes de Pom’des Prés ! › RDV à 16h30 devant la mairie des Cent-Acres, boucle de 7 km PROTOCOLE SANITAIRE : Réservation indispensable, un nombre de participants limité avec… Sillonnez les sentiers de la boucle de Montigny et dégustez le jus de pommes de Pom’des Prés ! › RDV à 16h30 devant la mairie des Cent-Acres, boucle de 7 km PROTOCOLE SANITAIRE : Réservation indispensable, un nombre de participants limité avec… Sillonnez les sentiers de la boucle de Montigny et dégustez le jus de pommes de Pom’des Prés ! › RDV à 16h30 devant la mairie des Cent-Acres, boucle de 7 km PROTOCOLE SANITAIRE : Réservation indispensable, un nombre de participants limité avec le respect des gestes barrières

Détails Catégories d’évènement: Les Cent-Acres, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Cent-Acres Adresse Office de Tourisme Terroir de Caux Les Cent-Acres Ville Les Cent-Acres lieuville 49.76704#1.14106