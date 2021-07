Cahors Porte Saint-Michel Cahors, Lot Randonnée-découverte sur les travaux récents de l’enceinte urbaine médiévale Porte Saint-Michel Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Randonnée-découverte sur les travaux récents de l’enceinte urbaine médiévale Porte Saint-Michel, 19 septembre 2021, Cahors. Randonnée-découverte sur les travaux récents de l’enceinte urbaine médiévale

Porte Saint-Michel, le dimanche 19 septembre à 14:30

Remarquable élément du patrimoine de Cahors, la muraille nord, érigée à partir du début du XIVe siècle, a conservé d’imposants éléments qui font l’objet de travaux d’entetien réguliers.

Prévoir chaussures de randonnée et une bouteille d’eau. Une bonne condition physique est nécessaire. Départ de la porte Saint-Michel

Visite-randonnée autour des travaux récents réalisés sur les fortifications urbaines. Porte Saint-Michel rue Emile-Zola, 46000 Cahors Cahors Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Porte Saint-Michel Adresse rue Emile-Zola, 46000 Cahors Ville Cahors lieuville Porte Saint-Michel Cahors