Randonnée-découverte Saint-Urbain, 16 avril 2023, Saint-Urbain Saint-Urbain. Randonnée-découverte Salle Ty Kreisker Saint-Urbain Finistère

2023-04-16 10:00:00 – 2023-04-16 18:00:00 Saint-Urbain

Finistère Saint-Urbain Le dimanche 16 avril, l’association Les Amis de Trévarn et du Patrimoine organise une randonnée sur le territoire de la commune de Saint-Urbain, à la découverte du sens caché dans les noms de lieux breton ou français (hameau, chemin, prairie…). Deux parcours sont proposés :

Circuit de 18km, départ à 10h (prévoir pique-nique).

Circuit de 8km, départ de 13h30 à 14h.

À la suite, un goûter, au profit de l’association, sera servi à la salle Ty Kreisker. lesamisdetrevarn.patrimoine@gmail.com +33 7 77 08 12 25 https://www.facebook.com/AmisdeTrevarn Saint-Urbain

