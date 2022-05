Randonnée découverte Mesnières-en-Bray, 22 juillet 2022, Mesnières-en-Bray.

Randonnée découverte Mesnières-en-Bray

2022-07-22 – 2022-07-23

Mesnières-en-Bray Seine-Maritime Mesnières-en-Bray

Au départ de la commune de Mesnières, et dans le cadre de la semaine de la randonnée, partez à la découverte de la forêt du Hellet ainsi que du bourg de Londinières à travers une randonnée organisée sur deux jours, nuitée comprise. Plus d’informations auprès de la mairie de Mesnières.

Animation organisée dans le cadre du programme “Balades et Visites en Bray-Eawy” édition 2022. L’inscription est obligatoire, veuillez contacter l’office de tourisme.

Mesnières-en-Bray

