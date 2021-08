Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines Randonnée découverte les vestiges de la Grande Guerre Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

A l'occasion du Carrefour Européen du Patchwork, le Pays d'Art et d'Histoire du Val d'Argent organisera une visite découverte sur les vestiges de la Grande Guerre le Jeudi 16 Septembre à 14h. RDV à l'office du tourisme, place Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines avec votre voiture personnelle. Durée : 3H30 à 4H environ Gratuit, sur inscription auprès de l'office du tourisme du Val d'Argent au 03 89 58 80 50 Parcours pédestre de 7 km environ. Prévoir des chaussures de marche et une veste de pluie. Durant la 1ère guerre mondiale, le Val d'Argent fut une vallée du front. Pour la protéger, les troupes allemandes fortifièrent leurs lignes défensives à près de 700 mètres d'altitude, par la construction de blockhaus, de tranchées et d'un réseau de transport militaire spécifique. Découvrez les vestiges de cette guerre de montagne, à travers une randonnée découverte, dans le secteur du Violu, en compagnie d'un guide du Pays d'Art et d'Histoire. Vous découvrirez également la nécropole militaire allemande Montgoutte, dominée par une croix de guerre monumentale.

