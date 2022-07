Randonnée découverte flore et faune de la Basse Navarre avec Zeharka Saint-Jean-le-Vieux Saint-Jean-le-Vieux Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-le-Vieux

Randonnée découverte flore et faune de la Basse Navarre avec Zeharka Saint-Jean-le-Vieux, 8 juillet 2022, Saint-Jean-le-Vieux. Randonnée découverte flore et faune de la Basse Navarre avec Zeharka

Place du village Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

2022-07-08 09:15:00 – 2022-07-08 12:15:00 Saint-Jean-le-Vieux

Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-le-Vieux Balade dans la hêtraie et sur les crêtes faciles avec un accompagnateur en montagne local diplômé. Sur inscription, prévoir eau et chaussures fermées. Balade dans la hêtraie et sur les crêtes faciles avec un accompagnateur en montagne local diplômé. Sur inscription, prévoir eau et chaussures fermées. Balade dans la hêtraie et sur les crêtes faciles avec un accompagnateur en montagne local diplômé. Sur inscription, prévoir eau et chaussures fermées. Saint-Jean-le-Vieux

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-le-Vieux Autres Lieu Saint-Jean-le-Vieux Adresse Place du village Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques Ville Saint-Jean-le-Vieux lieuville Saint-Jean-le-Vieux Departement Pyrénées-Atlantiques

Randonnée découverte flore et faune de la Basse Navarre avec Zeharka Saint-Jean-le-Vieux 2022-07-08 was last modified: by Randonnée découverte flore et faune de la Basse Navarre avec Zeharka Saint-Jean-le-Vieux Saint-Jean-le-Vieux 8 juillet 2022 Place du village Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques