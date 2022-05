Randonnée découverte Échassières Échassières Catégories d’évènement: Allier

Échassières

Randonnée découverte Échassières, 1 juillet 2022, Échassières. Randonnée découverte Échassières

2022-07-01 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-01

Échassières Allier Échassières Boucle de 12 km au départ de La Bosse. Accompagné d’Edith, partez pour une randonnée secrets de pierres au cœur de la forêt des Colettes. Découverte du milieu forestier et du monde minéral d’hier à aujourd’hui. accueil@vdstourisme.com +33 4 70 45 32 73 http://www.valdesioule.com/ Échassières

