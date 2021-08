Saint-Fargeol Hôtel de ville Allier, Saint-Fargeol Randonnée “Découverte du terroir” Hôtel de ville Saint-Fargeol Catégories d’évènement: Allier

Saint-Fargeol

Randonnée “Découverte du terroir” Hôtel de ville, 19 septembre 2021, Saint-Fargeol. Randonnée “Découverte du terroir”

Hôtel de ville, le dimanche 19 septembre à 08:00

Nous vous proposons une randonnée découverte du terroir le dimanche 19 septembre au départ de Saint Fargeol. A travers 3 circuits, nous vous proposons de découvrir le patrimoine naturel et bâti de la commune de Saint Fargeol et de Saint Marcel en Marcillat. Différentes haltes au cours de votre parcours vous seront proposées avec des dégustations mais aussi des ateliers avec nos partenaires pour la découverte de l’environnement. A votre arrivée, nous vous proposerons une assiette du terroir afin de prolonger ce moment de comvivialité. Au point d’arrivée, un marché de producteurs sera également présent afin de vous faire connaitre les produits proposés localement. Diverses animations vous seront aussi proposées tout au long de la journée.

15 € / personne (prix comprenant les dégustations, les ateliers, et le panier gourmand)

3 circuits de randonnée avec visites du patrimoine bâti de Saint Fargeol et Saint Marcel en Marcillat Hôtel de ville 1 allée des platanes 03420 Saint-Fargeol Saint-Fargeol Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T19:30:00

