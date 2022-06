RANDONNEE DECOUVERTE DU PATRIMOINE Champigneul-sur-Vence, 26 juin 2022, Champigneul-sur-Vence.

L’écomusée la maison du Laboureur organise une randonnée découverte du patrimoine de Champigneul sur Vence et Mondigny : Marche accompagnée de 6 ou 10 km autour de Champigneul sur Vence et Mondigny Participation demandée 2 €. Goûter gratuit pour les marcheurs (un verre de cidre et une part de tarte au sucre cuite au four à pain). Renseignements et inscription obligatoire avant le 23 juin à 16h00 au 06 25 74 13 17 ou 06 49 82 65 75 Rendez-vous 13h30 à la Maison du Laboureur à Champigneul sur Vence – Départ à 14h00. Visite gratuite de La Maison du Laboureur à partir de 14h30 et jusqu’à 17h30

pascal08@laposte.net http://ecomusee-la-maison-du-laboureur.e-monsite.com/

