Randonnée découverte des lavoirs de Pontpoint Pontpoint, samedi 23 mars 2024.

En parcourant ce nouveau circuit de 10 km, vous découvrirez l’histoire fascinante des lavoirs et leur rôle essentiel dans la vie quotidienne des habitants. Imaginez un temps révolu où se mêlaient au son de la source et au bruit du battoir, les bavardages, rires et autres chansons. Reflets d’un savoir-faire aujourd’hui oublié, les lavoirs étaient un lieu de rencontre, d’échange et d’entraide.

Certains éléments du patrimoine se font les témoins de l’histoire comme les mares, lavoirs, puits, abreuvoirs et fontaines. La commune de Pontpoint compte toujours une douzaine de lavoirs dont la moitié est publique. A découvrir avec l’association Sauvegarde du Patrimoine de Pontpoint.

Places limitées.

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 17:30:00

984 Rue Saint-Gervais

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France tourisme@oise-halatte.fr

