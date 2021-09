Rabastens Église Saint-Pierre-de-Raust Rabastens, Tarn Randonnée “Découverte des côteaux de Raust” Église Saint-Pierre-de-Raust Rabastens Catégories d’évènement: Rabastens

Église Saint-Pierre-de-Raust, le dimanche 19 septembre à 08:45

Départ : 8h45 de l’église de Raust Arrivée : 11h30 Lavoir de Raust Pas de difficultés particulières. Apéritif offert par l’association – Tables de pique-nique mises à disposition. Plus d’info sur facebook : Les-Amis-Du-Patrimoine-De-Raust

Entrée libre

