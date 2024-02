Randonnée découverte des caves du Château de Bosmelet Office de Tourisme Val-de-Scie, jeudi 8 août 2024.

Randonnée découverte des caves du Château de Bosmelet Office de Tourisme Val-de-Scie Seine-Maritime

Parcourez 11 km de randonnée sur les chemins du Terroir de Caux autour d’Auffay et découvrez le Château de Bosmelet et ses caves des XIIIè et XVIIè siècle.

› Rendez-vous à 13h45 au bureau de l’Office de Tourisme à Val-de-Scie à Auffay.

Réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 13:45:00

fin : 2024-08-08

Office de Tourisme 21 Place du General de Gaulle

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie tourisme-auffay@terroirdecaux.net

