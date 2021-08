Palasca Palasca Corse, Palasca Randonnée découverte de l’Ostriconi au coucher de soleil Palasca Palasca Catégories d’évènement: Corse

Randonnée découverte de l'Ostriconi au coucher de soleil 2021-08-31 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-31 21:00:00 21:00:00 Route Territoriale Parking Agriate Café
Palasca Corse

EUR 20 20 Chaque mardi et jeudi en fin de journée, partez pour une balade exceptionnelle de 2h dans le site préservé de l'Agriate avec François-Xavier, accompagnateur en montagne. dernière mise à jour : 2021-08-11

Lieu Palasca Adresse Route Territoriale Parking Agriate Café Ville Palasca