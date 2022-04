Randonnée-découverte de l’île de Sieck. Santec Santec Catégories d’évènement: Finistère

Santec Finistère Santec Sortie naturaliste : découverte de la flore, de la faune et de l’histoire de l’ile de Sieck, par Maryse Lacut, Bénévole de Pays. RDV à 14h30, sur le parking des anciens viviers au Dossen à Santec.

Durée 2h30. Chaussures de marche et jumelles conseillées.

