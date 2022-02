Randonnée découverte de la Ferme d’activité l’Effet des Fées Val-de-Scie Val-de-Scie Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Randonnée découverte de la Ferme d’activité l’Effet des Fées Val-de-Scie, 25 août 2022, Val-de-Scie. Randonnée découverte de la Ferme d’activité l’Effet des Fées Office de Tourisme Terroir de Caux 21 Place du Général de Gaulle Val-de-Scie

2022-08-25 13:45:00 13:45:00 – 2022-08-25 Office de Tourisme Terroir de Caux 21 Place du Général de Gaulle

Empruntez les chemins de randonnée du terroir de Caux sur 9 km et arrêtez-vous à la Ferme l'Effet des Fées pour une visite de la ferme et une présentation de leurs activités. › Rendez-vous à 13h45 à l'Office de Tourisme d'Auffay ! Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur.

