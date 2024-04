Randonnée découverte commentée à Pontru Pontru, dimanche 14 avril 2024.

Randonnée découverte commentée à Pontru Pontru Aisne

L’association SACOPA et l’Office de Tourisme du pays du Vermandois organisent une randonnée découverte commentée à Pontru le dimanche 14 avril à 9 heures.

Le trajet fait 11 km et partira de la mairie.

Tarifs 3€ et 2€.

Prévoir des chaussures de randonnée et une tenue adaptée.

Renseignement et inscriptions au 0323093728. 22 2 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:45:00

fin : 2024-04-14 13:00:00

Pontru 02490 Aisne Hauts-de-France ot@cc-vermandois.com

