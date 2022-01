Randonnée découverte autour du Valzin et des milieux humides Valzin en Petite Montagne Valzin en Petite Montagne Catégories d’évènement: Jura

Valzin-en-Petite-Montagne

Randonnée découverte autour du Valzin et des milieux humides Valzin en Petite Montagne, 12 février 2022, Valzin en Petite Montagne. Randonnée découverte autour du Valzin et des milieux humides Valzin en Petite Montagne

2022-02-12 08:30:00 – 2022-02-12

Valzin en Petite Montagne Jura Valzin en Petite Montagne Dans le cadre de la Journée Mondiale en faveur des Zones Humides, qui a lieu cette année le 02 février, plusieurs animations autour des milieux humides sont prévues dans tout le territoire durant ce mois. Celles animées par l’équipe Natura 2000 ont été co-organisées avec le Parc naturel régional du Jura. Le Samedi 12 février, venez participer à la randonnée-découverte autour de la rivière du Valzin et des milieux humides environnants. Sur un circuit de 7.5 km, vous en apprendrez plus sur le fonctionnement de la rivière et des milieux humides de la commune, mais aussi sur les menaces exercées sur ces milieux ainsi que les actions qui les préservent et les restaurent. Rendez-vous à 8h30 sur la place de l’Eglise de Fétigny, 39240 Valzin-en-Petite-Montagne. Prévoyez des chaussures de randonnée et des vêtements adaptées à la météo.

Durée : 4h environ Renseignements au 03 84 25 39 78 / Inscriptions à natura2000@terredemeraude.fr natura2000@terredemeraude.fr +33 3 84 25 39 78 http://petitemontagnedujura-n2000.fr/ Dans le cadre de la Journée Mondiale en faveur des Zones Humides, qui a lieu cette année le 02 février, plusieurs animations autour des milieux humides sont prévues dans tout le territoire durant ce mois. Celles animées par l’équipe Natura 2000 ont été co-organisées avec le Parc naturel régional du Jura. Le Samedi 12 février, venez participer à la randonnée-découverte autour de la rivière du Valzin et des milieux humides environnants. Sur un circuit de 7.5 km, vous en apprendrez plus sur le fonctionnement de la rivière et des milieux humides de la commune, mais aussi sur les menaces exercées sur ces milieux ainsi que les actions qui les préservent et les restaurent. Rendez-vous à 8h30 sur la place de l’Eglise de Fétigny, 39240 Valzin-en-Petite-Montagne. Prévoyez des chaussures de randonnée et des vêtements adaptées à la météo.

Durée : 4h environ Renseignements au 03 84 25 39 78 / Inscriptions à natura2000@terredemeraude.fr Valzin en Petite Montagne

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Valzin-en-Petite-Montagne Autres Lieu Valzin en Petite Montagne Adresse Ville Valzin en Petite Montagne lieuville Valzin en Petite Montagne Departement Jura

Valzin en Petite Montagne Valzin en Petite Montagne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valzin-en-petite-montagne/

Randonnée découverte autour du Valzin et des milieux humides Valzin en Petite Montagne 2022-02-12 was last modified: by Randonnée découverte autour du Valzin et des milieux humides Valzin en Petite Montagne Valzin en Petite Montagne 12 février 2022 Jura Valzin-en-Petite-Montagne

Valzin en Petite Montagne Jura