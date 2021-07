Orée d'Anjou Orée d'Anjou Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou RANDONNÉE DÉCOUVERTE AU PARC DE LA TURMELIÈRE Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou

2021-07-23 – 2021-07-23

Une randonnée pour explorer la faune et la flore sauvage à la rencontre des plantes comestibles. Découvrez l'extraordinaire nature qui nous entoure !

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Étiquettes évènement : Autres Lieu Orée d'Anjou Adresse Ville Orée d'Anjou lieuville 47.33622#-1.1845

