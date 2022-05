Randonnée-Découverte “Au fil de l’eau, sur les pas des peintres” Saint-Urbain, 15 mai 2022, Saint-Urbain.

Randonnée-Découverte “Au fil de l’eau, sur les pas des peintres” Saint-Urbain

2022-05-15 – 2022-05-15

Saint-Urbain Finistère Saint-Urbain

En ce printemps, l’association Les Amis de Trévarn et du Patrimoine organise sa 30eme randonnée-découverte sur le territoire de Saint-Urbain.

Elle aura lieu le dimanche 15 mai, au lendemain du concours de peinture «Couleurs de Bretagne» qui invite les peintres à représenter les paysages de la commune.

Les deux parcours proposés emprunteront leurs pas et auront pour thème le patrimoine naturel et culturel lié à l’eau.

Les deux parcours :

– Un circuit de 18km :

Départ à 10h de la salle Ty Kreisker. Prévoir un pique-nique.

– Un circuit de 8km :

Départs par groupes entre 13h30 et 14h de la salle Ty Kreisker.

À la suite de la randonnée, un goûter, au profit de l’association, sera servi à la salle Ty Kreisker, où l’on pourra découvrir les œuvres réalisées la veille.

À 18h, un concert de musique ancienne sur le thème de l’Espagne du Moyen-Âge à l’époque Baroque, sera donné à la Chapelle de Trévarn.

Les artistes : le Choeur de l’Engoulevent, Adrien Bâty (Baryton, direction et Basson baroque), Philippe David (Dulciane et basson baroque) et Valentine Bâty (Mezzo soprano, flûte à bec et percussions).

(Entrée et participation libres).

Au plaisir de vous retrouver sur les chemins de Saint-Urbain !

lesamisdetrevarn.patrimoine@gmail.com +33 2 98 25 02 81

Saint-Urbain

dernière mise à jour : 2022-05-03 par