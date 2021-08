Saint-Lyphard Saint-Lyphard 44410, Saint-Lyphard RANDONNÉE DÉCOUVERTE À VÉLO Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: 44410

Saint-Lyphard 44410 Saint-Lyphard Visite guidée à vélo à la découverte de notre petit patrimoine local (fours à pain, croix, mares, puits…) 15kms de circuit sur des petite routes et chemins.

Visite guidée à vélo à la découverte de notre petit patrimoine local (fours à pain, croix, mares, puits…) 15kms de circuit sur des petite routes et chemins.

Jauge maxi : 15 personnes
Réservation au 02 40 91 41 34
communication@mairie-saint-lyphard.fr
+33 2 40 91 41 08
http://www.mairie-saintlyphard.fr/

