RANDONNÉE "DE VILLEFORT AUX BALMELLES VIA LA MAISON FORESTIÈRE"

De Villefort aux Balmelles via la maison forestière

Rendez-vous avant 9h30 place du village de Pied de Borne pour co-voiturage ou avant 9h45 place de la pharmacie Villefort

12,5 Km dénivelé: +250 m

Retour dans d’après-midi

Prévoir pique-nique, bonne chaussures et bâtons de marche

Inscription gratuite au 06 30 76 69 81 ou par mail foyerruraldelaborne@mailo.com

Seule la carte d’adhésion au foyer rural de la borne, de Pourcharesses ou de Prévenchères est nécessaire EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 09:30:00

fin : 2024-03-31

Place du village

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie foyerruraldelaborne@mailo.com

