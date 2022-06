Randonnée de sylvothérapie aux Landes de Versigny Versigny, 9 juillet 2022, Versigny.

Randonnée de sylvothérapie aux Landes de Versigny

Versigny Aisne

2022-07-09 14:30:00 – 2022-07-09

Versigny

Aisne

Versigny

L’Office de tourisme Cœur de Picard vous donne rendez-vous le samedi 9 juillet à 14h30 à la réserve naturelle des Landes de Versigny, pour un moment de ressourcement.

Classées réserve naturelle d’Etat, elles sont protégées et valorisées par le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France.

Cette sortie de sylvothérapie sera ponctuée d’exercices ludiques, énergétiques, méditatifs et sensoriels. Venez redécouvrir le ressourcement que procure le fait d’être en pleine nature ; écouter les sons de la forêt, sentir les arbres et les rayons du soleil diminuent notre stress et notre inquiétude, aident à nous détendre, redonnent de l’énergie et de la vitalité. Renouez avec la nature aux Landes de Versigny, et profitez de ce cadre exceptionnel pour vous adonner à la sylvothérapie.

Tarif : 21€ par personne

À partir de 12 ans

Avec la participation du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France

Renseignements et réservations auprès de l’Office de tourisme Cœur de Picard au

03 75 30 00 21 ou par mail accueil@coeurdepicard.com

accueil@coeurdepicard.com +33 3 75 30 00 21

OT Coeur de Picard

Versigny

