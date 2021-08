Beine Beine Beine, Yonne Randonnée de Saint-Vincent Beine Beine Catégories d’évènement: Beine

Yonne

Randonnée de Saint-Vincent Beine, 4 septembre 2021, Beine. Randonnée de Saint-Vincent 2021-09-04 16:00:00 – 2021-09-04 23:00:00 Route de Lignorelles Local technique

Beine Yonne Beine EUR 5 5 Une belle randonnée familiale dans les vignes de Beines, charmant village du Chablisien ! Le parcours longe le Lac de Beines, sillonne les vignes où mûrissent les grappes puis traverse le cœur du village. Sur les deux parcours balisés, 12 km et 8.5 km, un point de ravitaillement vous redonne des forces! A l’issue de la randonnée, une restauration conviviale vous attend : jambon à la broche (4€) , barbecue et buvette. beinesstvincent@gmail.com Une belle randonnée familiale dans les vignes de Beines, charmant village du Chablisien ! Le parcours longe le Lac de Beines, sillonne les vignes où mûrissent les grappes puis traverse le cœur du village. Sur les deux parcours balisés, 12 km et 8.5 km, un point de ravitaillement vous redonne des forces! A l’issue de la randonnée, une restauration conviviale vous attend : jambon à la broche (4€) , barbecue et buvette. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Beine, Yonne Autres Lieu Beine Adresse Route de Lignorelles Local technique Ville Beine lieuville 47.81835#3.72314