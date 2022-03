Randonnée de Printemps Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire Yzeures-sur-Creuse Randonnée à thème autour d’ Yzeures-sur-Creuse. circuits de 12km ou de 8km, avec ravitaillement et goûter de rousserolles. Départ place Mado Robin. Randonnée à thème autour d’ Yzeures-sur-Creuse. circuits de 12km ou de 8km, avec ravitaillement et goûter de rousserolles. thierry.drault@wanadoo.fr +33 6 30 57 51 44 http://www.cdrp37.fr/les-galoches-yzeuroises Randonnée à thème autour d’ Yzeures-sur-Creuse. circuits de 12km ou de 8km, avec ravitaillement et goûter de rousserolles. Départ place Mado Robin. Office de tourisme Loches TCL

