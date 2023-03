Randonnée de Printemps Salle Marc Goutheraut Bourbon-Lancy Catégories d’Évènement: Bourbon-Lancy

2023-03-19 08:00:00 – 2023-03-19 14:30:00

Randonnée de Printemps
Salle Marc Goutheraut, Rue Max Boirot, Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire

2023-03-19 08:00:00 – 2023-03-19 14:30:00

6-12-16-20 km (pédestre). 12-25-35-45 km (VTT). Concentration cyclo touristique.
Contact: perrot.duval@orange.fr
https://www.cyclodebourbon.sportsregions.fr/

