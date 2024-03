Randonnée de Printemps Saint-Germain-des-Prés, dimanche 17 mars 2024.

Randonnée de Printemps Saint-Germain-des-Prés Loiret

Randonnée de printemps organisée par La Galissone !

Parcours familial 5,4 km départ entre 8h30 et 10h

9 km départ entre 8h30 et 9h avec un ravitaillement

13 km départ entre 7h30 et 9h avec un ravitaillement

19 et 27 km départ entre 6h30 et 8h avec deux ravitaillements

Prévoir son gobelet ou possibilité d’obtenir un gobelet consigné (1€)

Verre de l’amitié à l’arrivée et exposition Art Créatif de nos amis de la Galissonne de 10h à 16h Ouvert au public .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Rue de la Garenne

Saint-Germain-des-Prés 45220 Loiret Centre-Val de Loire al1.quedeville@gmail.com

