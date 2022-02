Randonnée de printemps Ruffec, 27 mars 2022, Ruffec.

Randonnée de printemps Ruffec

2022-03-27 08:00:00 08:00:00 – 2022-03-27

Ruffec Indre Ruffec

Le comité des fêtes vous propose 2 parcours de 10 et 18 km et un parcours VTT de 30 km. Vins d’honneur et ravitaillement.

2 parcours pédestre et 1 parcours VTT.

f.soulas0497@orange.fr

©ADTI

Ruffec

