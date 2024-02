Randonnée de printemps Chablis, dimanche 24 mars 2024.

Randonnée de printemps Chablis Yonne

L’association des Sentiers Chablisien organise une randonnée de printemps le dimanche 24 mars à partir de 8h.

3 parcours balisés de 10, 17 et 21 km, tous au départ du camping de Chablis.

Départ entre 8h et 8h30 pour les parcours de 17 et 21km et départ entre 8h30 et 9h pour le parcours de 10km.

Tarif 3€ par adulte, gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans. Inscription sur place au départ.

Ravitaillements sur le parcours et à l’arrivée, apportez vos gobelets !

Informations au 06 40 72 39 26 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 08:00:00

fin : 2024-03-24

Camping

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Randonnée de printemps Chablis a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois