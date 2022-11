RANDONNÉE DE NOËL LA SALVETAT SUR AGOUT La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hérault

Hérault

La Salvetat-sur-Agout

RANDONNÉE DE NOËL LA SALVETAT SUR AGOUT La Salvetat-sur-Agout, 19 décembre 2022, La Salvetat-sur-Agout. RANDONNÉE DE NOËL LA SALVETAT SUR AGOUT

Place Compostelle La Salvetat-sur-Agout Hérault

2022-12-19 – 2022-12-19 La Salvetat-sur-Agout

Hérault La Salvetat-sur-Agout Randonnée de Noël à La Salvetat sur Agout – environ 2h 2h30 de marche accompagnée avec le Service Sport de la Mairie.

Rendez-vous à 14h au parking du Gymnase Randonnée de Noël à La Salvetat sur Agout – environ 2h 2h30 de marche accompagnée avec le Service Sport de la Mairie.

Rendez-vous à 14h au parking du Gymnase mairie@lasalvetatsuragout.fr +33 6 67 97 61 47 CCMLHL

La Salvetat-sur-Agout

dernière mise à jour : 2022-11-24 par OT MLHL – BIT La Salvetat

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Hérault, La Salvetat-sur-Agout Autres Lieu La Salvetat-sur-Agout Adresse Place Compostelle La Salvetat-sur-Agout Hérault OT MLHL - BIT La Salvetat Ville La Salvetat-sur-Agout lieuville La Salvetat-sur-Agout Departement Hérault

La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-salvetat-sur-agout/

RANDONNÉE DE NOËL LA SALVETAT SUR AGOUT La Salvetat-sur-Agout 2022-12-19 was last modified: by RANDONNÉE DE NOËL LA SALVETAT SUR AGOUT La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout 19 décembre 2022 Hrault La Salvetat-sur-Agout Place Compostelle La Salvetat-sur-Agout Hérault OT MLHL - BIT La Salvetat

La Salvetat-sur-Agout Hérault