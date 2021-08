La Hague La Hague La Hague, Manche Randonnée “De moins 2 milliards d’années à nos jours : toute une histoire sur l’estran” La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Randonnée “De moins 2 milliards d’années à nos jours : toute une histoire sur l’estran” La Hague, 8 septembre 2021, La Hague. Randonnée “De moins 2 milliards d’années à nos jours : toute une histoire sur l’estran” 2021-09-08 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-08

Toute autant généreuse que dangereuse, la mer a fourni aux gens du littoral des ressources multiples : outils, matériaux, varech, nourritures, butins… Du Caban au sémaphore, cette portion de côte donne beaucoup d'histoires à raconter, celle longue et particulièrement riche des roches, celle des hommes et de leurs activités, celle du paysage, sans oublier ses légendes.

