Mairie, le dimanche 26 juin à 07:00

Randonnée de l’été organisée par Lorris Rando Loisirs. Circuits : 10, 15 et 22 km avec ravitaillement(s), verre de l’amitié à l’arrivée. Chiens autorisés en laisse courte. RDV devant la mairie pour les inscriptions. Randonnée de l’été Mairie Aillant-sur-milleron Aillant-sur-milleron

