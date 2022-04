Randonnée de l’été : Le tour du Taennchel Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Le Pays d'Art et d'Histoire vous propose une randonnée découverte au Taennchel les Mardis : 12 juillet et 2 août 2022. RDV à 10H30 devant l'office du tourisme du Val d'Argent, puis déplacement avec votre voiture personnelle au Col de Ribeauvillé. Durée : 5H à 6H environ, avec pause pique-nique incluse. Le pique-nique sera pris près du Rocher des reptiles. Parcours de 14 km, 270 mètres de dénivelé. Au cours de cette balade d'une journée, le guide vous apportera une approche géologique de ce massif montagneux traversé par des courants d'ondes telluriques, et ponctué de rochers aux noms légendaires. Laissez-vous imprégner par la magie de ce site à l'atmosphère onirique. Visite uniquement sur inscription préalable à l'Office de Tourisme du Val d'Argent au 03 89 58 80 50 ou par mail : tourisme@valdargent.com Un panier pique-nique vous sera proposé sur inscription à l'Office de Tourisme au prix de 7€ comprenant boisson, sandwich et dessert.

