Angrie Maine-et-Loire Angrie Maine-et-Loire EUR Cette randonnée proposée par le comité des fêtes d’Angrie vous permettra de découvrir ou redécouvrir les chemins pédestres de la commune et les richesses de la faune et de la flore. Randonnée de l’Erdre proposée à Angrie le dimanche 26 juin 2022. +33 2 41 92 00 05 Cette randonnée proposée par le comité des fêtes d’Angrie vous permettra de découvrir ou redécouvrir les chemins pédestres de la commune et les richesses de la faune et de la flore. Angrie

