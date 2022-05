RANDONNÉE DE L’ÉPINE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

RANDONNÉE DE L’ÉPINE Mauges-sur-Loire, 22 mai 2022, Mauges-sur-Loire. RANDONNÉE DE L’ÉPINE SALLE DE SPORTS 2 Rue de la Prévoté Mauges-sur-Loire

2022-05-22 – 2022-05-22 SALLE DE SPORTS 2 Rue de la Prévoté

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire 7 7 EUR Participez à cette marche très agréable sur les chemins de Mauges-sur-Loire organisée par l’AEP (LE CERCLE) nVous pourrez choisir entre 4 parcours pédestres de 9.5 km, 13km, 18km et 23,5 km. Un ravitaillement est prévu sur tous les parcours . Un verre d’apéritif offert à l’arrivée ainsi qu’ un repas, animé par Julien Leray, vous sera servi dans une ambiance conviviale. INCRIPTIONS DE 7H30 A 9H30. Départ de la salle de sports de Saint-Laurent-du-Mottay. nOuvert à tous. Randonnée de l’épine à Saint-Laurent-du-Mottay chrisguegan@sfr.fr +33 6 22 03 58 49 Participez à cette marche très agréable sur les chemins de Mauges-sur-Loire organisée par l’AEP (LE CERCLE) nVous pourrez choisir entre 4 parcours pédestres de 9.5 km, 13km, 18km et 23,5 km. Un ravitaillement est prévu sur tous les parcours . Un verre d’apéritif offert à l’arrivée ainsi qu’ un repas, animé par Julien Leray, vous sera servi dans une ambiance conviviale. INCRIPTIONS DE 7H30 A 9H30. Départ de la salle de sports de Saint-Laurent-du-Mottay. nOuvert à tous. SALLE DE SPORTS 2 Rue de la Prévoté Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse SALLE DE SPORTS 2 Rue de la Prévoté Ville Mauges-sur-Loire lieuville SALLE DE SPORTS 2 Rue de la Prévoté Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

RANDONNÉE DE L’ÉPINE Mauges-sur-Loire 2022-05-22 was last modified: by RANDONNÉE DE L’ÉPINE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 22 mai 2022 maine-et-loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire