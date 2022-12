Randonnée – De l’eau à la neige de culture Métabief Métabief Catégories d’évènement: Doubs

Métabief

Randonnée – De l’eau à la neige de culture Métabief, 26 décembre 2022, Métabief . Randonnée – De l’eau à la neige de culture 8 Place Xavier Authier Métabief Doubs

2022-12-26 – 2022-12-26 Métabief

Doubs Une balade facile au départ du sommet du télésiège vous emmenant au cœur de la station de Métabief.

Vous découvrirez les rouages secrets de la fabrication de la neige de culture en visitant les entrailles de l’usine à neige à 1350m d’altitude. Une balade entre tradition & technologie avec un bon bol d’air frais !!! Niveau : Facile – Durée : 2h30 – Distance : 3 km – Dénivelé : 150m. RDV devant le plan des pistes à Métabief Inscription obligatoire aux caisses de Métabief.

Recommandation : Chaussures de marche, raquettes à neige, bâtons contact@smmo-metabief.com +33 3 81 49 20 00 https://www.station-metabief.com/fr/ Métabief

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Métabief Autres Lieu Métabief Adresse 8 Place Xavier Authier Métabief Doubs Ville Métabief lieuville Métabief Departement Doubs

Métabief Métabief Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metabief/

Randonnée – De l’eau à la neige de culture Métabief 2022-12-26 was last modified: by Randonnée – De l’eau à la neige de culture Métabief Métabief 26 décembre 2022 8 Place Xavier Authier Métabief Doubs Doubs Métabief

Métabief Doubs